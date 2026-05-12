نجاة أم ورضيعها من حادث دهس على معبر مشاة في دبي

وثّقت كاميرات المراقبة المتصلة بغرفة عمليات المرور في شرطة دبي واقعة كادت تتحول إلى مأساة، إذ أظهرت التسجيلات أماً تدفع عربة مخصصة للأطفال الرضع على معبر مشاة في أحد الطرق الفرعية بالإمارة، وقبل أن تصل إلى الجانب الآخر اندفعت مركبة على الطريق، متجاهلة إعطاء الأولوية للمشاة.

ونتيجة لسلوك مشابه في موقع آخر، أصيبت فتاة بإصابات بليغة أثناء عبورها من ممر مخصص للمشاة، نتيجة عدم التزام سائق المركبة بإعطاء أولوية العبور للمشاة، ونُقلت المصابة فوراً إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ودعا مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى خفض السرعات، والالتزام بمنح المشاة الأولوية الكاملة أثناء عبور الطرق، مؤكداً أن سلامة المشاة تُمثّل أولوية استراتيجية، وأن منحهم حق العبور لا يرتبط فقط بوجود خطوط مخصصة، بل بضرورة الانتباه الدائم لهم في مختلف الطرق الداخلية والسكنية.

وأوضح أن مخالفة عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم، تُعرّض السائق لغرامة مالية بقيمة 500 درهم، إضافة إلى ست نقاط مرورية، نظراً إلى ما تشكله من خطر مباشر على الأرواح.

وجاءت الدعوة عقب حادث اصطدام وقع في أحد الشوارع الداخلية بمنطقة اليلايس الأولى «مجمع ميرا»، بين مركبة ودرّاجة هوائية، نتيجة عدم التزام سائق المركبة بإعطاء الأولوية أثناء العبور، ما أسفر عن إصابة قائدة الدرّاجة بإصابات بليغة، نُقِل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وشدد على ضرورة تحلي السائقين بأقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، خصوصاً في المناطق السكنية ومناطق عبور المشاة، مؤكداً أن الالتزام بالقوانين المرورية والسلوك المسؤول خلف المقود يُمثّلان خط الدفاع الأول لحماية الأرواح، وتجنب الحوادث المؤسفة.

وطوّرت شرطة دبي جهازاً ذكياً يعمل بنظام الطاقة الشمسية، زوّد بأجهزة استشعار يمكن من خلالها التعرّف إلى حركة عبور المشاة على جانبَي الطريق، وتصوير المركبات بالفيديو لإثبات الحالة، إضافة إلى ربطه عبر نظام تقني بمنصة معالجة المخالفات.

وبحسب شرطة دبي يصدر الجهاز إشارة ضوئية لتنبيه سائقي المركبات بضرورة التوقف وإعطاء الأولوية للمشاة للعبور، وفي حال عدم التزام السائق بالتوقف تُصور المركبة، وتُحرر ضد السائق مخالفة مرورية.