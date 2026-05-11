مركبة يقودها سائق "غير ملتزم" تصدم فتاة على معبر مشاة في دبي

أصيبت فتاة إثر اصطدام مركبة كان يقودها أحد الأشخاص أثناء عبورها من ممر مشاة على دراجتها الهوائية وفق مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي العميد جمعة بن سويدان الذي أشار إلى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاح.



وتفصيلاً، دعت القيادة العامة لشرطة دبي السائقين إلى خفض السرعات والالتزام بمنح المشاة الأولوية الكاملة أثناء عبورهم الطرق، مؤكدة أن سلامة المشاة تمثل أولوية استراتيجية، وأن منحهم حق العبور لا يرتبط فقط بوجود خطوط مخصصة، بل بضرورة الانتباه الدائم لهم في مختلف الطرق الداخلية والسكنية.



وأكد العميد جمعة بن سويدان، أهمية التزام قائدي المركبات بتخفيف السرعات والانتباه لحركة المشاة، خصوصاً بالقرب من أماكن العبور والمناطق الصناعية والأحياء السكنية، مشدداً على أن منح المشاة الأفضلية يسهم بشكل مباشر في تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.



وأوضح أن مخالفة عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم، وفق البند (69)، تُعرّض السائق لغرامة مالية بقيمة 500 درهم إضافة إلى ست نقاط مرورية، نظراً لما تشكله هذه المخالفة من خطر مباشر على الأرواح.



وجاءت هذه الدعوة عقب حادث اصطدام وقع في أحد الشوارع الداخلية بمنطقة اليلايس الأولى «مجمع ميرا»، بين مركبة ودراجة هوائية، نتيجة عدم التزام سائق المركبة بإعطاء الأولوية أثناء العبور، ما أسفر عن إصابة فتاة بإصابات بليغة، نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وأشار بن سويدان إلى أن خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير انتقلوا إلى موقع الحادث لجمع الأدلة وتحديد الأسباب الدقيقة للحادث، فيما عملت الدوريات المرورية على تنظيم حركة السير وتأمين الموقع وتسهيل وصول فرق الإنقاذ والإسعاف.