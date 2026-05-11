ضبط 170 دراجة نارية مخالفة في رأس الخيمة

ضبطت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 170 دراجة نارية غير مرخصة، ضمن حملتها المرورية الضبطية والتوعوية الخاصة بالدراجات النارية، التي أطلقتها إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، بتاريخ 10 أبريل الماضي، بهدف توعية مستخدمي الدراجات بإجراءات الأمن والسلامة المرورية، وضبط السائقين المخالفين الذين يشكلون خطراً على مستخدمي الطريق، حفاظاً على أمن وسلامة الأرواح والممتلكات.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، المقدم عبدالله عبدالرحمن السامان النعيمي، أن الإدارة شكلت فِرَقاً متخصصة للبحث والتعقب والضبط المروري، عملت على تنفيذ حملات ميدانية في مختلف الطرق الرئيسة والفرعية والأحياء السكنية على مستوى الإمارة، لرصد وضبط الدراجات المخالفة، والحد من الحوادث المرورية الجسيمة الناتجة عن الاستخدام الخاطئ أو غير القانوني لها.

وأوضح أن الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها شرطة رأس الخيمة لتعزيز السلامة المرورية، والحد من السلوكيات الخاطئة التي تهدد حياة قائدي الدراجات ومستخدمي الطريق الآخرين، لافتاً إلى أن عدداً من سائقي الدراجات المضبوطة لا يحملون رخص قيادة، ولا يملكون المعرفة الكافية بقوانين وأنظمة السير والمرور.

وأضاف أن بعض الدراجات المضبوطة لا تتوافق مع مواصفات ومعايير الأمن والسلامة المرورية المعتمدة، ما يجعل استخدامها في الطرق العامة خطراً على قائديها وعلى مستخدمي الطريق.