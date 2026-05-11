رفض دعوى تطالب امرأة بسداد دَين بـ 850 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى رجل يطالب امرأة بردّ 850 ألف درهم، حوّلها لها على حسابها على سبيل الدَّين.

وأرجعت المحكمة قرارها إلى أن التحويل المالي ما هو إلا نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 850 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، مع تعويض بـ50 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية والمطل في السداد، مشيراً إلى أنه أقرض المدعى عليها مبلغ 950 ألف درهم، وتسلّمت المبلغ عن طريق تحويلات بنكية، وسددت بعد ذلك مبلغ 100 ألف درهم، وتبقّى في ذمتها مبلغ المطالبة.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن التحويلات ما هي إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، لأن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه، وأكدت أن الادعاء جاء مرسلاً، من دون تقديم دليل على صحة الدَّين والاتفاق وسبب التحويلات.

وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.