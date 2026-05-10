شرطة رأس الخيمة تضبط 170 دراجة نارية

ضبطت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 170 دراجة نارية غير مرخصة، ضمن حملتها المرورية الضبطية والتوعوية الخاصة بالدراجات النارية، التي أطلقتها إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة بتاريخ 10 أبريل الماضي، بهدف توعية مستخدمي الدراجات بإجراءات الأمن والسلامة المرورية، وضبط السائقين المخالفين الذين يشكلون خطراً على مستخدمي الطريق، حفاظاً على أمن وسلامة الأرواح والممتلكات.



وأكد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، المقدم عبد الله عبد الرحمن السامان النعيمي، أن الحملة أسفرت عن ضبط 170 دراجة نارية غير مرخصة، يقودها أشخاص لا يحملون رخص قيادة، مشيراً إلى أن الإدارة شكلت فرقاً متخصصة للبحث والتعقب والضبط المروري، عملت على تنفيذ حملات ميدانية في مختلف الطرق الرئيسية والفرعية والأحياء السكنية على مستوى الإمارة، لرصد وضبط الدراجات النارية المخالفة والحد من الحوادث المرورية الجسيمة الناتجة عن الاستخدام الخاطئ أو غير القانوني لهذه الدراجات.

وأوضح أن الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها شرطة رأس الخيمة لتعزيز السلامة المرورية، والحد من السلوكيات الخاطئة التي تهدد حياة قائدي الدراجات ومستخدمي الطريق الآخرين، لافتاً إلى أن عدداً من سائقي الدراجات المضبوطة لا يحملون رخص قيادة، ولا يملكون المعرفة الكافية بقوانين وأنظمة السير والمرور.

وأضاف أن بعض الدراجات المضبوطة لا تتوافق مع مواصفات ومعايير الأمن والسلامة المرورية المعتمدة، ما يجعل استخدامها في الطرق العامة خطراً على قائديها وعلى مستخدمي الطريق.

وأشار المقدم عبد الله السامان إلى أن قانون السير والمرور يعاقب على قيادة دراجة نارية أو كهربائية غير مرخصة، أو قيادتها بصورة تعرض مستخدمي الطريق للخطر، بالمخالفة المرورية وحجز الدراجة لمدة 15 يوماً، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 2000 درهم، داعياً قائدي الدراجات إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المرورية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.