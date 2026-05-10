ضبط سائق ينفذ استعراضاً خطراً في منطقة سكنية بالشارقة

تمكّنت القيادة العامة لشرطة الشارقة من ضبط سائق ارتكب مخالفات مرورية جسيمة، تمثلت في القيادة بطيش وتهور داخل إحدى المناطق السكنية في الإمارة.

وباشرت الجهات المختصة إجراءاتها، واستعانت بمقطع مرئي وثّق الواقعة عبر كاميرات مراقبة خاصة، بالتعاون مع سكان المنطقة؛ ما أسهم في سرعة تحديد المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق قائدها.

وأكدت شرطة الشارقة أن القيادة بطيش وتهور من المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها القانون وفقاً للمادة 1، التي تنص على قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها إلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة.

وتبلغ قيمة المخالفة 2000 درهم، مع تسجيل 23 نقطة مرورية، وحجز المركبة 60 يوماً، إلى جانب رسوم فك حجز تصل إلى 15 ألف درهم.

وأضافت أن المادة 73 من قانون السير والمرور تنص على مخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (الشاسي) دون ترخيص، وتبلغ قيمة المخالفة 1000 درهم، مع تسجيل 12 نقطة مرورية، وحجز المركبة 90 يوماً، ورسوم فك حجز تصل إلى 5000 درهم؛ لما تشكله هذه الممارسات من خطر مباشر على الأرواح والممتلكات.

وأكدت أن أفراد المجتمع يُعدّون شركاء أمنيين فاعلين يساندون جهود الأجهزة الشرطية، ويسهمون في سرعة الاستجابة، والتعامل مع مختلف البلاغات؛ بما يعكس مستوى عالياً من الوعي المجتمعي، والإحساس بالمسؤولية، داعيةً إلى الإبلاغ عن السلوكيات السلبية عبر قنواتها الرسمية، أو من خلال مركز الاتصال 999 للحالات الطارئة، و901 للحالات غير الطارئة؛ لترسيخ بيئة آمنة مستقرة، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.