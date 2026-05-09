شرطة الشارقة تضبط سائقاً متهوراً قام باستعراضات خطرة في منطقة سكنية

تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة من ضبط سائق ارتكب مخالفات مرورية جسيمة تمثلت في القيادة بطيش وتهور داخل إحدى المناطق السكنية في الإمارة، وعقب تلقي البلاغ باشرت الجهات المختصة إجراءاتها فوراً، إذ استعانت بمقطع مرئي وثّق الواقعة عبر كاميرات المراقبة الخاصة بالتعاون مع سكان المنطقة؛ مما أسهم في سرعة تحديد المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق قائدها.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة الشارقة بأن القيادة بطيش وتهور تُعد من المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها القانون وفقاً للمادة 1، والتي تنص على قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها إلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، وتبلغ قيمة المخالفة 2000 درهم، مع تسجيل 23 نقطة مرورية، وحجز المركبة مدة 60 يوماً، إلى جانب رسوم فك حجز تصل إلى 15000 درهم.

وأضافت بأن المادة 73 من قانون السير والمرور تنص على مخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (الشاسي) دون ترخيص، وتبلغ قيمة المخالفة 1000 درهم، مع تسجيل 12 نقطة مرورية، وحجز المركبة مدة 90 يوماً، ورسوم فك حجز تصل إلى 5000 درهم؛ لما تشكله هذه الممارسات من خطر مباشر على الأرواح والممتلكات.

وأكدت شرطة الشارقة عمق الشراكة المجتمعية والتعاون بين أفراد المجتمع ورجال الشرطة، مشيرةً إلى أن أفراد المجتمع يُعدّون شركاء أمنيين فاعلين يساندون جهود الأجهزة الشرطية، ويسهمون في سرعة الاستجابة، والتعامل مع مختلف البلاغات؛ بما يعكس مستوى عال من الوعي المجتمعي، والإحساس بالمسؤولية، داعيةً الجمهور إلى الإبلاغ عن السلوكيات السلبية عبر قنواتها الرسمية، أو من خلال مركز الاتصال 999 للحالات الطارئة، و901 للحالات غير الطارئة؛ لترسيخ بيئة آمنة مستقرة، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.