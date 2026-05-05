شرطة أبوظبي تدعو المشاة لاستخدام الجسور والأنفاق والمعابر المخصصة حفاظًا على سلامتهم

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أفراد المجتمع ضمن أسبوع المرور الخليجي الموحد "أعبر بأمان" والأولوية الاستراتيجية "أمن الطرق الذكي" والهدف الاستراتيجي "إستباق المستقبل لسلامة مرورية مستدامة" إلى ضرورة الالتزام باستخدام جسور المشاة والأنفاق وخطوط العبور المخصصة، التي وفّرتها الدولة على مختلف الطرق، حفاظًا على سلامتهم والحد من الحوادث المرورية.

وأكدت أن عبور الطرق من الأماكن غير المخصصة يُعد من السلوكيات الخطرة التي تعرّض حياة المشاة ومستخدمي الطريق للخطر، مشيرةً إلى أن البنية التحتية المتطورة التي تم توفيرها، بما تشمل الجسور والأنفاق والمعابر الأرضية، صُممت لضمان عبور آمن وسلس للمشاة.

وحثّت شرطة أبوظبي الجمهور على التحلي بالوعي والمسؤولية، والتقيد بالإرشادات المرورية، وعدم التهاون في استخدام المرافق المخصصة للعبور، مؤكدة أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع، وتسهم في تعزيز أمن وسلامة المجتمع.