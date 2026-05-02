شرطة أبوظبي: لا مخالفات على «الوقوف الاضطراري» في «كتف الطريق»

أكّد مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، العميد محمود يوسف البلوشي، في تصريح خاص لـ«الإمارات اليوم»، أن الوقوف الناتج عن أعطال اضطرارية، أو الوقوف العابر المبرر في منطقة «كتف الطريق» لا يترتب عليه تسجيل مخالفة مرورية ضد السائق.

ونبه إلى أنه على الرغم من عدم وجود مخالفة بسبب الوقوف في تلك المنطقة في حالات الأعطال، فإنه يجب على السائقين ضرورة تجنب هذا السلوك قدر الإمكان، موضحاً أن الوقوف على كتف الطريق يُشكّل خطورة بالغة، حيث تقع العديد من حوادث «الصدم من الخلف» المأساوية، بسبب توقف المركبات في هذا المسار الحيوي.

وأشار إلى أنه في حالة التجاوز من كتف الطريق ستتم مخالفة المركبات، لأن كتف الطريق مخصص لمركبات الطوارئ والشرطة والإسعاف والوقوف الاضطراري المؤقت السريع وفي أقل مدة زمنية، وفي حال انفجار الإطارات يجب الخروج لأقرب موقف آمن، وليس على كتف الطريق، مضيفاً أنه لوحظ وقوف المركبات للانتظار، وهذا يُشكّل خطراً عليهم وعلى مستخدمي الطريق.

ودعا السائقين عند الشعور بأي عطل في المركبة، إلى ضرورة البحث عن أقرب مخرج أو مكان آمن تماماً بعيداً عن حرم الطريق الرئيس، وذلك بهدف سلامتهم الشخصية أولاً، ولترك المسار خالياً لمركبات الإسعاف والتدخل السريع لضمان انسيابية وصولها إلى حالات الطوارئ القصوى.

وتفاعل قرّاء مع مقاطع فيديو بثتها شرطة أبوظبي، أخيراً، عبر منصاتها الرقمية، تظهر حوادث حقيقية جسيمة وقعت لمركبات كانت متوقفة على «كتف الطريق»، بينما اختلفت آراء القرّاء حول مسؤولية صاحب المركبة المتوقفة في الحادث؟، وهل يجوز مخالفته على الوقوف في كتف الطريق في حالات الطوارئ أو أعطال المركبات؟وكشف العميد محمود يوسف البلوشي عن مفهوم خاطئ شائع لدى قطاع كبير من السائقين، بشأن «كتف الطريق» وهو المنطقة المخططة بعد الخط الأصفر، إذ أكّد أنه ليس مكاناً مخصصاً للسير أو العبور من خلاله.

وحذّر من أن السير أو العبور من كتف الطريق لأي سبب كان، يُعرّض السائق لمخالفة قيمتها 1000 درهم وتسجيل ست نقاط مرورية على رخصته، مشدداً على أن هذا السلوك يُشكّل خطراً جسيماً على حياة السائق ومستخدمي الطريق الآخرين.