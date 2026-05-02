بلدية الفجيرة تناقش تطوير الإشارات المرورية الذكية

ناقشت بلدية الفجيرة، خلال اجتماع تنسيقي عقدته مع شركة للأنظمة والإشارات المرورية، سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير أنظمة الإشارات المرورية والبنية التحتية المرتبطة بها.

وتفصيلاً، استعرض الجانبان، خلال الاجتماع، أحدث الحلول التقنية في مجال إدارة الحركة المرورية، بما في ذلك الأنظمة الذكية المستخدمة في تشغيل الإشارات والتحكم بها، وآليات تطوير كفاءتها بما يواكب المتغيّرات المتسارعة في حجم الحركة المرورية، ويسهم في تحقيق انسيابية أعلى على الطرق، والحد من الاختناقات المرورية في المواقع الحيوية داخل الإمارة. كما تمت مناقشة آليات رفع كفاءة الإشارات المرورية الذكية، من خلال اعتماد تقنيات حديثة، تدعم سرعة الاستجابة للتغيّرات المرورية، وتُعزّز من دقة تنظيم التقاطعات، بما ينعكس إيجاباً على مستويات السلامة المرورية، ويحد من الحوادث الناتجة عن سوء تنظيم الحركة أو ضعف التنسيق بين الإشارات.