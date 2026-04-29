القبض على آسيوي في الشارقة يُروّج المخدرات عبر السجائر الإلكترونية

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في مديرية وقاية ومكافحة المخدرات، القبض على متهم من جنسية آسيوية، عقب عمليات من المتابعة والرصد، أكدت حيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الترويج، وأكد مدير مديرية وقاية ومكافحة المخدرات، العميد ماجد سلطان العسم، أنه من خلال التحريات تبين أن المتهم حوّل مسكنه إلى مقر مصغر لتعبئة السجائر الإلكترونية وتغليفها بمواد مخدّرة بقصد الترويج، لافتاً إلى دهم الموقع وضبط كمية من السجائر الإلكترونية المعبأة يدوياً، إضافة إلى الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية التعبئة والتغليف.

وأشار العسم إلى استمرارية الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمكافحة آفة المخدرات، مؤكداً أن التعامل مع مثل هذه الجرائم يتم من خلال خطط دقيقة، تعتمد على الرصد والمتابعة والتنسيق، لضمان ضبط المروجين وحماية المجتمع.

وشدد على أن المخدرات تُمثّل تهديداً مباشراً لأمن الشباب وسلامتهم، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في ملاحقة كل من يُثبت تورّطه في جلب هذه المواد أو ترويجها.

وجدّدت القيادة العامة لشرطة الشارقة دعوتها لأفراد المجتمع، خصوصاً أولياء الأمور، إلى ضرورة الانتباه لسلوكيات الأبناء ومتابعتهم بشكل مستمر، وتعزيز الحوار الأسري المفتوح معهم، لما لذلك من دور كبير في حمايتهم من الوقوع في براثن هذه الآفة الخطرة، كما نصحت الأسر بمراقبة التغيرات المفاجئة في سلوك الأبناء، مثل العزلة أو تغيير الأصدقاء، أو التراجع الدراسي، وعدم التردد في طلب المساعدة عند الاشتباه في أي سلوك غير طبيعي، حفاظاً على سلامة الأبناء ومستقبلهم.