شرطة الشارقة تلقي القبض على آسيوي روّج المخدرات عبر السجائر الإلكترونية

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بمديرية وقاية ومكافحة المخدرات عن إلقاء القبض على متهم من جنسية آسيوية، وذلك عقب عمليات من المتابعة والرصد تؤكد حيازته على كمية من المواد المخدرة بقصـــد الترويج. وأكدت أنه انطلاقاً من اهتمام القيادة الرشيدة بالشباب والأسرة وحرصها الدائم على صون المجتمع من كل ما يهدد أمنه واستقراره تضع الجهات الأمنية نصب أعينها التصدي لظاهرة انتشار المخدرات، مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل مع كل من تسول له نفسه نشر هذه السموم أو الترويج لها بأي شكل من الأشكال.

وأكد العميد ماجد سلطان العسم – مدير مديرية وقاية ومكافحة المخدرات، أنه من خلال التحريات تبين أن المتهم قام بتحويل مسكنه إلى مقر مصغر لتعبئة السجائر الإلكترونية وتغليفها بمواد مخدرة بقصد الترويج، وبمداهمة الموقع ضُبطت كمية من السجائر الإلكترونية المعبأة يدوياً، إضافة إلى الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية التعبئة والتغليف.

وأشار العميد العسم إلى استمرارية الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمكافحة آفة المخدرات، وأن التعامل مع مثل هذه الجرائم يتم من خلال خطط دقيقة تعتمد على الرصد والمتابعة والتنسيق؛ لضمان ضبــط المروجين وحماية المجتمع، وأكد أن المخدرات تمثل تهديداً مباشراً لأمن الشباب وسلامتهم، وأن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه في جلب هذه المواد أو ترويجها.

وتجدد القيادة العامة لشرطة الشارقة دعوتها لأفراد المجتمع خاصة أولياء الأمور إلى ضرورة الانتبــاه لسلوكيات الأبناء ومتابعتهم بشكل مستمر، وتعزيز الحوار الأسري المفتوح معهم؛ لما لذلك من دور كبير في حمايتهم من الوقوع في براثن هذه الآفة الخطيرة، كما تنصح الأسر بمراقبة التغيرات المفاجئة في سلوك الأبناء، مثل: العزلة، أو التغير في الأصدقاء، أو التراجع الدراسي، وعدم التردد في طلب المساعدة عند الاشتباه بأي سلوك غير طبيعي؛ حفاظاً على سلامة الأبناء ومستقبلهم، وذلك عبر الرقم المجاني 8004654.