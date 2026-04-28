شاب يشتري هاتفين بالتقسيط باسم صديقته

اتهمت فتاة شاباً بالاحتيال عليها بعدما وعدها بشراء هاتفين من خلال حسابها على أحد برامج الشراء بالتقسيط، ومنْحها أحدهما هدية لها، مضيفة أنه باع الهاتفين بعد إتمام الشراء واستولى على ثمنهما، وتوقف عن سداد الأقساط.

وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى لخلوّ المستندات من أي اتفاق حاصل بينهما.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب طالبت فيها بإلزامه بسداد 6715 درهماً، وإلزامه بأن يؤدي لها 1500 درهم تعويضاً جابراً للأضرار الأدبية والمعنوية والنفسية التي لحقت بها، إضافة إلى إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنه احتال عليها بعدما أوهمها بشراء هاتفين باسمها عبر أحد تطبيقات التقسيط، وأنه سيمنحها أحدهما هدية لها، على أن يلتزم هو بسداد قيمة الأقساط الشهرية للهاتفين.

وقالت إنه انتظر إتمام عملية شراء الهاتفين بمبلغ 11 ألفاً و511 درهماً، ثم قام ببيعهما والاستيلاء على قيمتهما، ووعدها بسداد الأقساط الشهرية من خلال التطبيق ذاته.

وذكرت المدعية أن المدعى عليه سدّد خمسة أقساط فقط، وتوقف عن السداد، لافتة إلى وجود مبلغ متبقٍّ في ذمته، وأكدت أنه وعدها أكثر من مرة بالسداد إلا أنه أخلّ بوعده.

وأرفقت سنداً لدعواها عبارة عن محادثات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات».

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت أن المدعية تتهم المدعى عليه باستخدام حسابها على أحد برامج شراء السلع بنظام الأقساط، في شراء هاتفين والامتناع عن سداد الأقساط، إلا أن الادعاء جاء مرسلاً وخلت أوراق الدعوى من أي دليل على استخدام المدعى عليه ذلك التطبيق. كما خلت المستندات من أي اتفاق حاصل بينهما، وخلا ملف الدعوى من أي دليل من المدعية يمكن التعويل عليه. أما محادثات «سناب شات» فقالت المحكمة إنه لا يتبين منها وجود ما تدّعيه.

وحكمت برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية برسوم الدعوى ومصروفاتها.