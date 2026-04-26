شرطة الشارقة تفكك شبكة احتيال دولية نفذت عمليات استيلاء بأكثر من 3 ملايين درهم

تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلةً بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية من إلقاء القبض على شبكة إجرامية منظمة من أربع أفراد من جنسية أفريقية تورطوا في تنفيذ عمليات احتيال متعددة بأساليب مختلفة، استهدفت الاستيلاء على أموال الضحايا داخل الدولة وخارجها.

جاء ذلك عقب تلقي عدد من البلاغات التي أظهرت وجود نمط احتيالي متكرر، إذ كشفت الاستدلالات أنهم قاموا بعمليات استيلاء بلغت أكثر من 3 ملايين درهم.