شرطة دبي تنقذ سائحتين في جبال حتا

أنقذت القيادة العامة لشرطة دبي سائحتين أصيبتا بالإرهاق والإعياء أثناء ممارستهما رياضة المشي الجبلي (الهايكنغ) في جبال حتا، بعد أن علقتا في المسارات الجبلية، ولم تتمكنا من مواصلة السير.

جاء ذلك بعد تلقي مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بلاغاً من السائحتين، حيث تم تحريك فرق الإنقاذ من مركز شرطة حتا بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وقال مدير مركز شرطة حتا، العميد مبارك الكتبي، إن السائحتين طلبتا المساعدة بعد أن علقتا في جبال حتا، وعلى الفور انتقلت فرقة «الشجعان» المكونة من فريقي الاستطلاع والإنقاذ، إلى جانب الدوريات والإسعاف، وبالتنسيق مع مركز القيادة والسيطرة تم تحديد موقعهما بدقة باستخدام الطائرات المُسيرة.

وأضاف أنه تم نقل السائحتين، عبر معدات الإنزال الجبلي، إلى موقع وجود الإسعاف، حيث تلقتا الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد أن مركز شرطة حتا جاهز للتعامل مع البلاغات الطارئة في المناطق الجبلية والأودية، داعياً الجمهور إلى الاتصال على رقم الطوارئ 999 أو استخدام خدمة الاستغاثة (SOS) عبر تطبيق شرطة دبي عند التعرض لأي طارئ، مع ضرورة الالتزام بالمسارات المحددة ووصف الموقع بدقة.