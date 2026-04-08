شرطة دبي تحذر من خطورة الوقوف وسط الطريق

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر الوقوف في وسط الطريق، نتيجة عطل في المركبة، أو نفاد الوقود، أو تعطل إطارات المركبة، مشيرةً إلى أنه يتوجب على السائق التأكد من سلامة أجزاء المركبة قبل الخروج من المنزل أو قيادتها، وأوضحت أن قيمة مخالفة الوقوف وسط الطريق تبلغ 1000 درهم وست نقاط مرورية، وتطبيق المادة (98)، وهي عرقلة حركة السير البالغة قيمتها 500 درهم.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور، العميد جمعة سالم بن سويدان، إن الوقوف وسط الطريق يُعد من أخطر المخالفات التي تنتج عنها حوادث بليغة، وتُسفر عن وفيات وإصابات بليغة، مُنوهاً بضرورة الاتصال بالشرطة في حال تعطل المركبة وتعذر إبعادها، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل تأمين المركبات المُتعطلة بوساطة دوريات الشرطة، واتخاذ التدابير المُتبعة في هذه الحالات لحماية الركاب ومستخدمي الطريق.

وأضاف العميد جمعة بن سويدان أنه في حال تعرض المركبة لعطل فني أو لحادث مروري ولم يستطع السائق تحريكها خارج الطريق، يتوجب عليه اتخاذ الإجراءات الوقائية تجنباً لوقوع الحوادث، وتتضمن استعمال الإشارات التنبيهية، وتأمين السائق نفسه ومَن برفقته في المقام الأول، ثم وضع المثلث التحذيري خلف المركبة بمسافة كافية إن أمكن لتنبيه السائقين القادمين من الخلف، إضافة إلى ترك المركبة كلياً والتوجه إلى خارج الطريق، ثم الاتصال بالشرطة.

جاء ذلك، عقب وقوع حادث اصطدام بين ثلاث مركبات على شارع الخيل باتجاه أبوظبي، وذلك نتيجة توقف سائق إحدى المركبات بشكل مفاجئ في وسط الطريق لالتقاط لوحة مركبة، إلى جانب الإهمال وعدم الانتباه من قبل سائق إحدى المركبات القادمة من الخلف، ما عرضه للدهس.

وأسفر الحادث عن إصابة المدهوس بإصابات بليغة، كما أصيب شخصان آخران بإصابات متوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وانتقل خبراء قسم المعاينة من إدارة حوادث السير إلى موقع الحادث للمعاينة وجمع الأدلة الدقيقة، فيما نظمت الدوريات المرورية حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإنقاذ للقيام بمهامها واتخاذ الإجراءات اللازمة.