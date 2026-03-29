شرطة دبي تُصدر 720 شهادة "لمن يهمه الأمر" لمركبات متضررة من الأمطار

أصدرت شرطة دبي 720شهادة "لمن يهمه الأمر" الخاصة بتضرر المركبات بسبب الكوارث الطبيعية، وذلك منذ يوم الإثنين الماضي، بعد تقديم أصحابها طلبات تفيد تضررها من الأحوال الجوية.

وتوفر شرطة دبي خدمة "شهادة لمن يهمه الأمر" على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت وتطبيقها الذكي، وتمنح الشهادة لأصحاب المركبات التي تتضرر بسبب الكوارث الطبيعية، إذ يستطيع المُتعامل، التقديم عليها إلكترونيا، ومن ثم إحضار مركبته إلى أقرب مركز شرطة لفحصها والتأكد من الضرر، ومن ثم إصدار شهادة "لمن يهمه الأمر" له إلكترونياً.

ويتم التقديم على الخدمة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لشرطة دبي وتطبيق شرطة دبي، والتقديم على خدمة باقة الشهادات، ثم اختيار خدمة شهادة "لمن يهمه الأمر"، ثم اختيار الكوارث الطبيعية، وإرفاق صورٍ لمركبته المُتضررة، وفي غضون يوم عمل، يحصل على شهادة "لمن يهمه الأمر".