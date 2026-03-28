شرطة دبي تستجيب لـ 56.6 ألف مكالمة خلال المنخفض الجوي

تلقى مركز القيادة والسيطرة بالقيادة العامة لشرطة دبي 56.6 ألف مكالمة خلال فترة المنخفض الجوي، فيما تم الرد على 97% من المكالمات خلال 10 ثوانٍ فقط.

وقال مدير مركز القيادة والسيطرة بشرطة دبي، العميد تركي بن فارس، إن المركز عمل على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، وتوجيه الدوريات والفرق المختصة للتعامل الفوري مع الحوادث وتجمعات المياه.

وأضاف أن عدد المكالمات الواردة، من صباح الإثنين وحتى صباح الجمعة، بلغ 56,608 مكالمة، ما يعكس حجم الضغط وكفاءة التعامل مع البلاغات في مختلف الظروف الجوية.

وأكد أن المركز يُعد القلب النابض لإدارة الحالات الطارئة، بفضل ما يضمه من أنظمة متطورة تتيح متابعة الأوضاع الميدانية لحظة بلحظة، وتسهم في سرعة الاستجابة وحماية الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن المركز يعتمد على تقنيات حديثة لمتابعة مواقع الدوريات الأمنية بشكل فوري، ما يمكّن من توجيه أقرب قوة إلى موقع البلاغ بسرعة وكفاءة، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية مثل الدفاع المدني والإسعاف وبلدية دبي.

من جانبه، أفاد نائب مدير المركز بالوكالة، المقدم خالد أحمد المندوس، أن 97% من المكالمات يتم الرد عليها خلال 10 ثوانٍ، وهو ما يعكس كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة للبلاغات. وأضاف أن المركز يضم كوادر مؤهلة من العنصرين الرجالي والنسائي، يعملون باحترافية وعلى مدار الساعة لضمان أمن وسلامة المجتمع.

في السياق ذاته، أكد عدد من العاملين في مركز القيادة والسيطرة أن العمل يتم بروح الفريق الواحد، وأن كل بلاغ يُعد مسؤولية إنسانية تتطلب سرعة في التحليل واتخاذ القرار، وتوجيه الفرق الميدانية بشكل فوري.

وأشاروا إلى أن التدريب المستمر يسهم في رفع كفاءة التعامل مع البلاغات، خاصة في أوقات الطوارئ، بما يضمن تقديم الدعم اللازم للجمهور في الوقت المناسب.