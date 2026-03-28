شرطة دبي تستحدث منصات للتعامل الفوري مع الأمطار

كشف مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، العميد تركي عبدالرحمن بن فارس، عن استحداث منصات ترصد مناطق تجمعات الأمطار، والطرق التي تشهد انسيابية في الحركة، لإرشاد السائقين.

وقال في فيديو بثه المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن شرطة دبي تعاملت مع «منخفض العزم» وما صاحبه من تقلبات في الطقس، عبر محاور عدة شملت التنسيق المسبق مع الشركاء في الإمارة، ووضع الخطط للتعامل مع حالات تجمع الأمطار.

وأضاف أن المحور الثاني تمثل في رفع جاهزية غرفة العمليات والعمل بالطاقة الكاملة للتعامل مع حالات الطوارئ والتدخل الفوري حال تلقي بلاغات عبر خط الطوارئ، أو من خلال المراقبة الحية للشوارع.

وأشار إلى أن المحور الثالث تمثل في استحداث منصات خاصة للتعامل مع المنخفض، شملت منصة ذكية لرصد الشوارع والتقاطعات التي تتجمع فيها مياه الأمطار، وتغذيتها مباشرة حتى يتعرف أفراد الجمهور فوراً على الطرق التي تشهد انسيابية في الحركة، أو لا توجد فيها تجمعات يمكن أن تعيق حركة السير.

وتابع بن فارس أن المحور الرابع يتعلق بالجانب الميداني، إذ كثفت شرطة دبي وجود دورياتها في أماكن تجمعات الأمطار والتقاطعات لتقديم المساعدة إلى رواد الطرق وإرشادهم إلى المسارات المناسبة، إضافة إلى رفع حالة الاستعداد لدى فرق الإنقاذ البري للتعامل الفوري مع بلاغات الحوادث والحالات الطارئة.

إلى ذلك، أتاحت شرطة دبي إمكانية التقدم بطلب شهادة «لمن يهمه الأمر» في حال تعرض المركبة لأي أضرار بسبب الأحوال الجوية، من خلال قائمة الخدمات في تطبيقها الذكي.

وأكدت ضرورة ترك مسافة كافية أثناء القيادة، وتخفيف السرعة والحذر، وتجنب استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، والتأكد من سلامة الإطارات، والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه، وتجنب ارتياد البحر والشواطئ.