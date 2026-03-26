فتاة تتهم صديقها بالاستيلاء على حسابها في «تابي» وإنفاق 12.5 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى قضائية أقامتها فتاة ضد شاب اتهمته فيها بالاستيلاء على حسابها في تطبيق لتقسيط المشتريات، وإجراء تقسيط لمشتريات خاصة به بقيمة 12 ألفاً و500 درهم، ورفض إعادة المبلغ لها، على الرغم من إيهامها بتحويله إلى حسابها البنكي.

وأشارت المحكمة إلى أن ادعاء المدعية جاء مرسلاً، والأوراق خالية من أي دليل على ما تدعيه.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 12 ألفاً و500 درهم، قيمة المبالغ المستحقة لها، مع إلزامه بالتعويض عن الضرر الناجم عن التأخير في السداد بمبلغ 10 آلاف درهم، والفائدة القانونية 9%، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنه تربطها علاقة معرفة بالمدعى عليه، وقد فاجأها بالاستيلاء على حسابها الخاص في تطبيق «تابي» المخصص للمشتريات بالتقسيط واستولى على مبلغ المطالبة، بعدما أوهمها بأنه حوّل المبلغ إلى حسابها البنكي، بينما لم يحضر المدعى عليه على الرغم من إعلانه.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت أن ادعاء المدعية جاء مرسلاً، إذ خلت أوراق الدعوى من أي دليل على اتفاق الطرفين على ما تدعيه، سوى وجود محادثات عبر برنامج «واتس أب»، وكشف حساب. ولم يتبين للمحكمة بعد مطالعتها، وجود تحويل مالي من المدعى عليه أو إيصال أو أي دليل من المدعية يمكن التعويل عليه، لاسيما أن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه، وجاء الادعاء دون تقديم دليل على صحة الدين.

وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.