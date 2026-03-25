شرطة الفجيرة تضبط وتصادر 173 دراجة نارية لإزعاجها المواطنين والمقيمين

تمكنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة من ضبط ومصادرة 173 دراجة نارية، وذلك ضمن حملاتها المرورية المكثفة التي نفذتها مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على النظام العام، عقب رصد ارتكاب قائديها مخالفات مرورية، إلى جانب التسبب في إحداث ضجيج وأصوات مزعجة، الأمر الذي أسهم في إقلاق الراحة العامة والإخلال بالسكينة بين المواطنين والمقيمين.

وأكد العميد صالح محمد عبدالله الظنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة، أن هذه الحملات تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها القيادة العامة لتعزيز أمن الطرق، والحد من السلوكيات السلبية التي تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، مشدداً على أهمية التزام قائدي المركبات بالأنظمة والقوانين المرورية، وتجنب الممارسات الخطرة أو غير القانونية.

وأشار إلى أن شرطة الفجيرة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مرتكبي المخالفات التي تمس بسلامة مستخدمي الطريق أو تؤثر على راحة المجتمع، داعياً أفراد الجمهور إلى التعاون والإبلاغ عن أي سلوكيات سلبية عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في تحقيق بيئة مرورية آمنة ومستقرة للجميع.