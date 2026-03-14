شرطة أبوظبي تتعامل مع حريق في موقع إنشاءات بمنطقة المشرف

أعلنت شرطة أبوظبي أن فرقها بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني تتعامل مع حريق اندلع مساء اليوم السبت في موقع إنشاءات يحتوي على مواد بناء في منطقة المشرف.

وذكرت في تدوينة عبر حسابها على منصة إكس، أن الفرق المختصة باشرت التعامل مع الحريق فور تلقي البلاغ، فيما دعت الجهات المعنية الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.