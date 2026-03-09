شرطة دبي تحذر من خطورة الوقوف في كتف الطريق

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي السائقين من مخاطر الوقوف في كتف الطريق دون ضرورة، مؤكدة ضرورة استخدام أقرب موقف آمن خارج الطريق عند حدوث عطل مفاجئ بالمركبة أو أي أمر طارئ، حيث يعتبر الوقوف غير المبرر على كتف الطريق مخالفة مرورية خطرة قد تؤدي إلى حوادث جسيمة وتعيق انسيابية الحركة المرورية.

وجاء ذلك عقب وفاة شخص في حادث دهس على شارع الشيخ زايد قبل جسر اليلايس باتجاه أبوظبي، نتيجة التوقف غير الآمن على كتف الطريق الأيسر.