ضبط 37 متسولاً في الأسبوع الثاني من رمضان بدبي

ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، بالتعاون مع مراكز الشرطة، 37 مُتسولاً من جنسيات مختلفة في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن حملة «كافح التسول» التي أطلقتها شرطة دبي تحت شعار «مجتمع واع، بلا تسول»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مُمثلين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.

وقال مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد علي سالم الشامسي، إن الحملة أسهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً، نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المُتخذة حيال المضبوطين منهم.

وأوضح الشامسي أن شرطة دبي ترصد الأساليب الاحتيالية للمُتسولين سنوياً، في إطار حرصها المُستمر على مكافحة المظاهر السلبية التي تؤثر في المجتمع، بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين فيها، مشيراً إلى أن المتسولين يحاولون استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود شهر رمضان المبارك لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف.

وبيّن الشامسي أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً أفراد المجتمع على التبرع من خلالها.

ودعا أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين عبر الاتصال بالرقم المجاني (901) أو خدمة «عين الشرطة» المتوافرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة Ecrime الإلكترونية.