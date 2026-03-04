شرطة دبي تضبط 37 متسولاً في الأسبوع الثاني من رمضان

ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية, بالتعاون مع مراكز الشرطة في دبي, 37 متسولاً من مختلف الجنسيات في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن حملة كافح التسول التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي تحت شعار "مجتمع واع، بلا تسول"، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ممثلين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي, ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.