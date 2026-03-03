شرطة الشارقة تضبط مروجاً بحوزته 18,670 قطعة من الألعاب النارية

ضبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة مروجاً بحوزته 18,670 قطعة من الألعاب النارية دون تصريح قانوني، مستخدماً مركبته بعمليات الترويج. وجاءت الضبطية إثر عمليات رصد وتحريات دقيقة نفذتها الفرق المختصة؛ أسفرت عن تحديد موقع التخزين، وضبط الكميات وتحريزها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة؛ تمهيداً لاتخاذ التدابير القانونية بحقه.

وتأتي عملية الضبط ضمن جهود شرطة الشارقة المتواصلة للتصدي للممارسات المخالفة التي تهدد أمن المجتمع وسلامته، وخاصة تداول الألعاب النارية، لما تنطوي عليه من أخطار قد تؤدي إلى إصابات بليغة، وحوادث حريق وخسائر مادية، فضلاً عن الإخلال بالأمن والسكينة العامة.

ووفقاً لحساب شرطة الشارقة على منصة "فيسبوك"، أكد مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة العقيد الدكتور خليفة بالحاي، أن الاستخدام غير المسؤول للألعاب النارية يثير الذعر والقلق بين أفراد المجتمع، خصوصاً الأطفال وكبار السن؛ نتيجة الأصوات المفاجئة التي تصدر عنها، وقد تؤثر على الشعور بالطمأنينة، خاصة في المناطق السكنية، مشدداً على أن الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره يمثل أولوية لا تقبل التهاون.

وأشار إلى أن شرطة الشارقة تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن خطة مستمرة للحد من هذه الظواهر، داعياً أولياء الأمور إلى تعزيز الرقابة الأسرية، وتوعية الأبناء بالمخاطر القانونية والصحية المترتبة على استخدام الألعاب النارية.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى نبذ هذه الممارسات ومروّجيها، والتعاون مع رجال الشرطة، من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة عبر الرقم901؛ دعماً للجهود الأمنية، وترسيخاً لبيئة آمنة مستقرة في الإمارة.