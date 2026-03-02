شرطة دبي تحذر من محتالين ينتحلون صفة موظفي "إدارة الأزمات" للاستيلاء على بيانات الهوية الرقمية وبطاقة الهوية

رصدت شرطة دبي مُحتالين، يستغلون المستجدات في ظل الأوضاع الراهنة، وينتحلون صفة موظفين تابعين لـ"إدارة الأزمات في دبي" مدّعين ارتباطهم بشرطة دبي، بهدف الاستيلاء على بيانات الهوية الرقمية (UAE Pass) وبطاقة الهوية الإماراتية (EID).

وأكدت شرطة دبي أن مشاركة هذه البيانات قد تمكّن المحتالين من تنفيذ عمليات استبدال شريحة الاتصال (SIM Swap) والسيطرة على الحسابات المصرفية عبر التطبيقات البنكية.

كما أكدت شرطة دبي أنها لا تطلب أي بيانات سرّية أو رموز تحقق عبر الهاتف أو الرسائل، وأهابت بالجمهور عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية أو المصرفية مع أي جهة غير موثوقة، والإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيال عبر القنوات الرسمية عبر الاتصال على الرقم 901 ومنصة ecrime الخاصة ببلاغات الجرائم الإلكترونية.