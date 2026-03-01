السيطرة على حريق في مستودع بالشارقة نتيجة تماس كهربائي

باشرت فرق الدفاع المدني في الشارقة، اليوم، التعامل مع حريق اندلع في مستودع مخصص لتخزين الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات في منطقة الصناعية 8، وذلك نتيجة تماس كهربائي.

وتحركت الفرق فور تلقي البلاغ، حيث تم إخماد الحريق والسيطرة عليه وفق الإجراءات المعتمدة، دون تسجيل أي إصابات.

وأوضحت الجهات المختصة أن المعاينة الأولية تشير إلى أن سبب الحريق يعود إلى تماس كهربائي، فيما تستكمل الفرق أعمال التبريد ومتابعة الإجراءات وفق الأنظمة المعمول بها.