شرطة أبوظبي توضح خطورة التوقف المفاجئ

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم فيديو لحوادث بسبب التوقف في وسط الطريق، ما أدى إلى وقوع حوادث مركبات لعدم الانتباه والانشغال بغير الطريق أثناء توقف حركة السير.



وناشدت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين عدم التوقف في وسط الطريق، سواء تعطل الإطار أو لأي سبب من الأسباب، ودعت إلى التوجه لأقرب مخرج لتأمين سلامة مستخدمي الطريق، وفي حال عدم القدرة على تحريك المركبة الاتصال فوراً بمركز القيادة والتحكم 999 (غرفة العمليات) لتقديم الدعم اللازم تجنباً لوقوع الحوادث الجسيمة والخطِرة وعرقلة حركة السير.



وحثّت على ضرورة عدم الانشغال بغير الطريق، وضرورة التركيز التام أثناء القيادة لتجنب مفاجآت الطريق، ما يعزز الانتباه والتصرف في الوقت المناسب وبصورة آمنة، موضحاً أن عدم الانتباه في هذا الموقف تحديداً قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية تؤدي في أغلب الأحيان إلى الوفيات والإصابات البليغة إلى جانب التعرض للمساءلة القانونية