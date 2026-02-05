«قضاء أبوظبي» تمنح ترخيص كاتب عدل حكومي لدى ديوان الرئاسة

انضم كاتب عدل جديد إلى كُتّاب العدل الحكوميين لدى ديوان الرئاسة، عقب أداء اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، إيذاناً ببدء مزاولة مهام توثيق المحررات وتصديقها، وفقاً للتشريعات والأنظمة المقررة، بما يُسهم في دعم كفاءة العمل المؤسسي وتسريع إنجاز المعاملات.

وقال العبري: «تأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير المنظومة العدلية، وتعزيز التكامل مع مختلف المؤسسات الحكومية، لضمان تقديم خدمات متميزة تتسم بالسرعة والدقة والكفاءة».

وأوضح أن تفويض موظفين من الجهات الحكومية بأداء مهام كتّاب العدل يهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية، وتسريع إتمام المعاملات، وتوثيق المحررات الرسمية عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، بما يواكب جهود التحول الرقمي الشامل التي تستهدف رفع مستوى الأداء الحكومي، واختصار الوقت والجهد.