500 سائق «ديليفري» في يوم توعوي لشرطة دبي

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للمرور، يوماً توعوياً وترفيهياً لسائقي درّاجات توصيل الطلبات، بمشاركة عدد من شركات التوصيل، وذلك في دانوب سبورتس وورلد بدبي، واستفاد من الفعالية أكثر من 500 سائق.

وأكّد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، أن تنظيم هذه المبادرات التي نفذتها إدارة التثقيف المروري بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، يأتي في إطار الحرص على تعزيز الوعي المروري لدى سائقي درّاجات توصيل الطلبات، نظراً إلى دورهم الحيوي والمتنامي في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وما يقدمونه من خدمات يومية تسهم في تسهيل حياة أفراد المجتمع ودعم قطاعَي التجارة والاقتصاد، وأشار إلى أن طبيعة عملهم التي تتطلب التنقل المستمر لساعات طويلة وعلى طرق مختلفة، تستوجب الالتزام الصارم بقواعد وأنظمة السير حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وأوضح أن اليوم التوعوي تضمن تقديم محاضرات إرشادية ركزت على جملة من النصائح المرورية، من أبرزها أهمية الالتزام بترك مسافة أمان كافية، لما توفره من وقت مناسب للتعامل مع التوقفات المفاجئة، والحد من الحوادث الخطرة، وضرورة ارتداء معدات السلامة المعتمدة وعلى رأسها الخوذة الواقية، لما لها من دور فاعل في تقليل شدة الإصابات عند وقوع الحوادث.

كما شددت المحاضرات على التقيد بالسرعات المحددة وعدم الاستعجال في إنجاز الطلبات، إذ تبقى سلامة السائق أولوية تتقدم على سرعة التوصيل، إلى جانب تجنب استخدام الهاتف المحمول أو أي مصادر تشتت أثناء القيادة، والتركيز الكامل على الطريق.

وأضاف أن التوعية شملت أيضاً الالتزام باستخدام المسارات المخصصة، واحترام الإشارات المرورية وحقوق مستخدمي الطريق الآخرين، وإجراء الفحص الدوري للدرّاجات النارية والتأكّد من جاهزيتها الفنية قبل الانطلاق، مؤكداً أن القيادة الواعية والمسؤولة تعكس صورة حضارية عن السائق والشركة التي يُمثّلها، وتُعزّز ثقة المجتمع بخدمات التوصيل.

وأوضح العميد جمعة بن سويدان أن اليوم الترفيهي تضمن تنظيم مسابقات مرورية تفاعلية وطرح أسئلة توعوية في أجواء تنافسية إيجابية بين سائقي مختلف الشركات، تخللها توزيع جوائز تحفيزية، تشجع على الالتزام بالسلوكيات المرورية الآمنة.