شرطة الشارقة تضبط 8 مركبات قام سائقوها باستعراضات متهورة أثناء سقوط الأمطار

ضبطت مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة بشرطة الشارقة 8 مركبات قام سائقوها باستعراضات متهورة أثناء سقوط الأمطار في الأسبوع الماضي، معرضين بذلك حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، واتخذت حيالهم الإجراءات القانونية.

وأسفر ذلك عن تسجيل مخالفة قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين وسلامتهم وأمنهم، والتي يترتب عليها غرامة مالية قدرها 2000 درهم، و23 نقطة مرورية، ومدة حجز تصل 60 يوماً، ومخالفة قيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام، والتي يترتب عليها غرامة مالية قدرها 3000 درهم، و23 نقطة مرورية، ومدة حجز مركبة تصل 90 يوماً.