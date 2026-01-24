معرض «الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية» يناقش سبل الوقاية المبكرة

تنظم وزارة الدفاع متمثلة في قيادة الشرطة العسكرية، خلال الفترة من 27 يناير إلى الرابع من فبراير 2026، بمدينة زايد العسكرية في أبوظبي «معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية» لعام 2026.

ويأتي المعرض في إطار الجهود المبذولة من قيادة الشرطة العسكرية في إبراز استراتيجية وجهود وزارة الدفاع في تعزيز التوعية الوقائية لمنتسبيها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وقدراتها في تنمية مهارات الوعي بمجالات القرصنة والجرائم الإلكترونية، وتزويد الفئات المستهدفة بالمعرفة المطلوبة لحماية أنفسهم بكفاءة ومسؤولية من التحديات والتهديدات المتزايدة في هذه المجالات.

وفي لقاء نشرته مجلة «درع الوطن» في عددها الأخير، أكد قائد الشرطة العسكرية العميد الركن محمد سالم حميد الكتبي، أن الأهداف الرئيسة للمعرض نشر الثقافة الصحية بمخاطر تعاطي المخدرات، ووسائل الوقاية والعلاج منها، وتنمية مهارات الوعي ضد عمليات التجسس وجرائم سرقة البيانات والابتزاز والاحتيال الإلكتروني، وطرق الحماية الصحيحة، وإبراز دور وزارة الدفاع متمثلة بقيادة الشرطة العسكرية وجهودها في مواجهة هذه التحديات، والمساهمة في تحصين منتسبي القوات المسلحة ومجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية وطلبة المدارس من هذه المخاطر، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتعزيز منظومة الأمن الشامل.

ويشهد المعرض المرتقب توسعاً في حجم المشاركة مقارنة بالنسخ السابقة، حيث ستشارك وزارات حكومية وجهات أمنية وشرطية وعلاجية وتقنية، إلى جانب مختصين وخبراء في مجال مكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية، بما يعكس تطوره إلى منصة متكاملة تعزز الشراكات المؤسسية وتواكب التوجهات الوطنية وتوجهات وزارة الدفاع في مجال الأمن الشامل وحماية المجتمع، وستحرص الجهات المشاركة على تقديم برامج تفاعلية وتجارب معرفية مبتكرة تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، وتسهم في نشر ثقافة الوقاية من المخدرات وتجنب الوقوع في فخ الجرائم الإلكترونية

ولفت الكتبي إلى أن المعرض يبرز دور التقنيات الحديثة في مكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية، من خلال توظيف الأنظمة الرقمية التفاعلية والمحاكاة التقنية وأدوات تحليل متقدمة بما يسهم في الوقاية المبكرة ورفع الوعي المجتمعي وتحسين سرعة الاستجابة ودقة الفهم للمخاطر، كما تتيح هذه التقنيات تجربة تعليمية تفاعلية تحوّل المشارك من متلقٍ للمعلومات إلى مشارك فعال في عملية التثقيف الوقائي من خلال بعض البرامج الحديثة.