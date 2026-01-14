راشد المطروشي: لا أمن بلا جاهزية ولا مواجهة للتحديات دون تعاون دولي

أكد القائد العام للدفاع المدني بدبي الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، أهمية الجاهزية والتعاون الدولي لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز الحماية والسلامة في المجتمعات .

ورحّب الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، خلال كلمته امام القمة العالمية للحماية والسلامة، بالمشاركين في القمة من مختلف أنحاء العالم، معربًا عن اعتزازه بانعقاد هذا الحدث الدولي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، التي باتت منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات وصناعة المستقبل.

منصة دولية

وأكد الفريق المطروشي أن القمة تمثل منصة دولية رفيعة المستوى تجمع القادة وصنّاع القرار والخبراء من مختلف الدول، بهدف تبادل الرؤى وصياغة الأفكار وبناء حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية، بما يسهم في تعزيز أمن المجتمعات ورفاه الإنسان.

تحولات متسارعة

وأوضح أن انعقاد القمة يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة وتحديات عالمية متشابكة، الأمر الذي يتطلب تبني استراتيجيات استباقية، واتخاذ قرارات قائمة على المعرفة والمعايير العلمية،

التخطيط المسبق

وشدد على أهمية التخطيط المسبق والجاهزية الشاملة، والاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الرئيس للتنمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة المخاطر والأزمات بكفاءة ومرونة.

مساحة عالمية مفتوحة

وأشار القائد العام للدفاع المدني بدبي إلى أن من أبرز أهداف القمة توفير مساحة عالمية مفتوحة لتبادل التجارب الحكومية الناجحة، واستشراف المستقبل، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يدعم بناء منظومات أكثر جاهزية وقدرة على التكيف مع المتغيرات، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة أمن المجتمعات.



نقاشات مثمرة

ودعا الفريق المطروشي المشاركين إلى الانخراط في نقاشات مثمرة وبنّاءة، وتأسيس شراكات نوعية من شأنها الإسهام في قيادة مستقبل أفضل وأكثر أمانًا واستدامة للبشرية جمعاء.

وفي ختام كلمته، توجّه الفريق خبير راشد ثاني المطروشي بالشكر والتقدير للحضور، متمنيًا للجميع دوام التوفيق، داعيًا الله أن يعم السلام والرحمة العالم،