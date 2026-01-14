شرطة أبوظبي تحذر من الإعلانات الوهمية لسرقة البيانات

دعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند التعامل مع الإعلانات المنتشرة عبر الإنترنت، مؤكدة أن بعض الجهات المجهولة تستغل محركات البحث ومنصات التوظيف والعقارات لنشر روابط مضللة تستهدف سرقة بيانات المستخدمين، مؤكدة على أهمية الالتزام بالتطبيقات الرسمية المعتمدة عند إجراء أي عمليات شراء أو طلب خدمات عبر المنصّات الرقمية، وأوضحت أن الأساليب الاحتيالية تطورت لتشمل مواقع إلكترونية كأنها موثوقة، لكنها في الحقيقة صفحات مزيفة لبعض المحتالين الذين يستغلون الإعلانات المروجة بأسعار رخيصة في محركات البحث للإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم الشخصية أو المالية، التي تستخدم لجمع البيانات الشخصية والمالية للأفراد، من خلال عروض مغرية أو أسعار منخفضة تجذب الضحايا.

وحثت على ضرورة التأكد من صحة الروابط الإلكترونية وحماية البطاقات الائتمانية والتعامل مع المواقع الإلكترونية الموثوقة وتجنب المواقع التي يُشك بمصداقيتها، لحماية الممتلكات من كافة أنواع الاحتيال، والاعتماد على التطبيقات الرسمية المعتمدة من الجهات الحكومية أو المتوافرة على متاجر التطبيقات المعروفة .

ودعت أفراد المجتمع إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيالية عبر أمان، من خلال مركز الاتصال 8002626، أو عن طريق إرسال رسالة نصية على 2828، أو عبر تطبيق شرطة أبوظبي الذكي، أو من خلال البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae، أو خدمة مركز الشرطة في هاتفك، مؤكدة استمرار جهودها في التوعية الأمنية والتصدي للجرائم الإلكترونية، تجسيداً لأولويتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والهدف الاستراتيجي المتمثّل في الوقاية من الجريمة.