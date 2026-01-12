استخدام الهاتف أكثر مخالفة مرورية تسبب حوادث في أبوظبي

حذرت شرطة أبوظبي من استخدام الهاتف أثناء القيادة، إذ أكدت أنها تعد من أكثر المخالفات التي تسبب حوادث مرورية على الطرق، حيث تفقد السائق القدرة على الانتباه والتركيز داعية إلى ضرورة التوقف عن استخدام الهاتف أثناء قيادة المركبة.

ودعا الرائد خالد عبيد الظاهري من مديرية المرور والدورية الأمنية، في فيديو توعوي بثته شرطة أبوظبي، السائقين إلى القيادة الآمنة وعدم الانشغال بغير الطريق سواء بالهاتف أو بأي صورة كانت حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وقال إنه من خلال عمله الميداني، صادف حوادث خلفت إصابات عدة، على خلفية استخدام الهاتف أثناء القيادة، لافتا إلى أن هذه المخالفة تعد من أكثر مسببات الحوادث، مؤكدا أهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، للوصول إلى وجهاتهم سالمين .

وبثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن حملة درب السلامة مقاطع فيديو لحوادث بسبب الانشغال بغير الطريق وعدم الانتباه أثناء توقف حركة سير المركبات المفاجئ .

وأظهرت مقاطع الفيديو للحوادث عدم تركيز السائق على مسار الطريق موضحة أن الانشغال بغير الطريق إلى الانحراف المفاجئ للمركبة بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة ووقوع حوادث مرورية نتيجة عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة.

وحذرت السائقين من مخاطر الانشغال عن القيادة بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة .

وذكرت بأن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم و4 نقاط مرورية.

ودعت السائقين إلى الانتباه أثناء القيادة والانتباه للمشاة وعلامات الطريق ومحيطه، وإرشادات عناصر المرور والتقيد بها، تجنباً لوقوع الحوادث، موضحة أن قيام السائق بأكثر من عمل واحد في نفس الوقت أثناء القيادة أمر محفوف بالخطر.