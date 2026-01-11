«طرق دبي» تنفّذ تحسينات مرورية لتعزيز الانسيابية وكفاءة التنقّل

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تنفيذ سلسلة من التحسينات المرورية الجديدة، في إطار جهودها لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة التنقّل في مختلف مناطق الإمارة، بما يسهم في تعزيز الانسيابية المرورية وتحسين تجربة مستخدمي الطريق، ودعم مستهدفات دبي في توفير بنية تحتية متكاملة ومستدامة.

وأفادت الهيئة بأن التحسينات الأخيرة شملت تنفيذ أعمال توسعة على شارع الشيخ راشد عند تقاطعه مع شارع الشيخ خليفة، حيث جرى توسيع الحارة المخصصة للانعطاف يميناً، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع وتقليل فترات الانتظار، وتحسين حركة السير خلال أوقات الذروة.

وأوضحت في تقرير لها عبر منصتها الرقمية، أن الأعمال والتحسينات الجديدة تضمنت افتتاح الدوران للخلف المخصص على شارع مراكش، بما يسهم في تسهيل حركة المركبات، وتحسين الربط المروري بين الطرق المحيطة، والحد من الالتفافات غير الضرورية، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ التحسينات المرورية على تقاطع شارع عمان مع شارع دمشق، بما يعزز مستويات السلامة المرورية ويرفع كفاءة الحركة في المنطقة.

ونفذت الهيئة خلال شهر ديسمبر الماضي حزمة من المشاريع والتحسينات المرورية، منها تنفيذ مسار تخزيني لحركة الالتفاف إلى اليمين للقادمين من منطقة جميرا بأي باتجاه شارع جميرا، وتنفيذ مشروع لتحويل حركة اليمين من شارع العمردي إلى شارع الخوانيج من وضعية التوقف الإلزامي إلى حركة تدفق حر، إضافة إلى إنشاء ممر مشاة محكوم بإشارات ضوئية في منطقة مسكن العمال (سنابور)، وتنفيذ أعمال تطويرية على تقاطع شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المؤدي إلى شارع السايورة ومنطقة ذا بيتش، إلى جانب تحسين تشغيل الإشارات الضوئية المتقاطعة مع مسار الترام، بما يسهم في تقليل زمن الانتظار وتخفيف الازدحام.

ووفرت مساراً تخزينياً لحركة الالتفاف لليمين من شارع الشيخ راشد باتجاه شارع الشيخ خليفة، بالتزامن مع تنفيذ أعمال صيانة وتحسينات سطحية على شارع الشيخ خليفة، كما أنشأت حركة التفاف خلفي منفصلة على تقاطع شارع مراكش، وأجرت أيضاً تحسينات مرورية على شارع الخدمات رقم 11 الموازي لشارع الشيخ زايد، وتحسينات شاملة على تقاطع طريق الشيخ محمد بن زايد مع شارع المنامة.

وتأتي التحسينات ضمن خطة شاملة لتطوير شبكة الطرق في دبي، تعتمد على دراسات مرورية دقيقة تهدف إلى مواكبة النمو السكاني والعمراني المتسارع، وتحسين زمن الرحلات اليومية، وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق من سائقين ومشاة.

وأكدت «طرق دبي» استمرارها في تنفيذ مشاريع وحلول مرورية مبتكرة، تركز على تحسين جودة الحياة، وتوفير تنقّل أكثر سلاسة وأماناً للجميع، انسجاماً مع رؤية دبي المستقبلية في أن تكون من أفضل المدن عالمياً في كفاءة البنية التحتية وجودة التنقّل.