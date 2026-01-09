7 حوادث بالدراجات النارية في البر بأبوظبي

تعاملت شرطة أبوظبي مع سبعة حوادث مرورية بالدراجات النارية، وقعت في المناطق الرملية، وذلك نتيجة القيادة بتهور وعدم التزام أصحابها باشتراطات السلامة، وأسفرت عن إصابة تسعة أشخاص من الأحداث، راوحت إصاباتهم بين البليغة والمتوسطة .

وناشد مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، العميد محمود يوسف البلوشي، قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بقواعد المرور وتعليمات السلامة، وارتداء الخوذة الواقية لحماية أنفسهم من إصابات الرأس، والحرص على ارتداء الملابس المخصصة لركوب الدراجات، والتأكد من سلامتها وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية والإطارات، وتوفير صندوق الإسعافات الأولية والمعدات الوقائية المعتمدة، كما دعاهم إلى ضرورة تخفيف السرعة في المناطق المزدحمة، والقيادة في المسارات المسموح بها حسب اللوحات الإرشادية، لافتاً إلى تكثيف الرقابة والضبط المروري على الطرق الداخلية والخارجية، لضبط مستخدمي الدراجات النارية الذين يقومون بمخالفة القانون.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية - منطقة العين، العقيد جابر سعيدان المنصوري، الأسر وأولياء الأمور إلى مرافقة أبنائهم إلى المناطق التي يمارسون فيها هواية ركوب الدراجات النارية، وتشمل المناطق الرملية غير المأهولة بالسكان، لمنع التصرفات السلبية التي قد تنجم عنها حوادث مرورية جسيمة.