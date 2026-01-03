شرطة الشارقة تنقذ سائقاً تعطل مثبت السرعة في مركبته

في استجابة فورية ودقيقة تعاملت دوريات الأنجاد بالقيادة العامة لشرطة الشارقة مع بلاغ يفيد بتعطل مثبت السرعة في مركبة كانت تسير بسرعة 80 كيلومتراً في الساعة، من ميدان أحمد بن حديد باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، وتمكنت الدورية المرورية خلال دقائق معدودة من إيقاف المركبة دون تسجيل أي إصابات أو أضرار.

وأوضح مدير إدارة الدوريات المقدم الدكتور مرزوق خلفان النقبي أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في تمام الساعة 3:11 من ظهر يوم أمس الجمعة من قائد مركبة أفاد بعدم قدرته على التحكم في سرعتها نتيجة تعطل مثبت السرعة، ما استدعى تحرك أقرب دورية إلى موقع البلاغ، والتي كانت بمقربة منه، وبين أن الدورية قامت بالسير أمام المركبة المتعطلة بسرعة ثابتة، قبل تنفيذ اصطدام خفيف ومدروس لتخفيف السرعة تدريجياً وفصل مثبت السرعة، وذلك وفق إجراء دقيق يراعي أعلى معايير السلامة.

وأضاف مدير إدارة الدوريات، -بفضل الله- تمكنت الدورية من إيقاف المركبة بأمان تام، دون أي مخاطر على قائدها أو مستخدمي الطريق.

وأشار إلى أنه في حال تعطل مثبت السرعة أثناء القيادة، فإنه ينبغي اتباع الإرشادات اللازمة، ومنها: التحكم بالمقود بثبات وتجنب الارتباك، وتشغيل الأضواء التحذيرية الرباعية لتنبيه المركبات الأخرى، ومحاولة إلغاء مثبت السرعة عبر زر الإيقاف، وكذلك محاولة تحويل ناقل الحركة إلى الوضع (N) إن أمكن، والضغط التدريجي على المكابح دون استخدام القوة المفاجئة، مع ضرورة الاتصال الفوري بغرفة العمليات 999 وطلب المساعدة، واتباع تعليمات الضابط المختص وقائد الدورية المرورية عند وصولهما، وعدم محاولة إطفاء المحرك أثناء حركة المركبة.