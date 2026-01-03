شرطة دبي تضبط سائقاً يُصدر ألسنة لهب من عادم المركبة

أكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، أن فرق المرور تمكّنت من ضبط مركبة، بعد رصد مقطع فيديو متداول في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام سائقها بارتكاب مجموعة من المخالفات المرورية الخطرة في مواقع متفرقة من إمارة دبي، في سلوكيات تمثل تهديداً مباشراً لسلامة مستخدمي الطريق.

وأوضح أن المخالفات التي ارتكبها السائق شملت إصدار ألسنة لهب من عادم المركبة، نتيجة تعديلات غير قانونية، والقيادة بسرعات عالية، إضافة إلى إحداث ضجيج وإزعاج لمستخدمي الطريق، وهي تصرفات خطرة قد تتسبب في وقوع حوادث مرورية جسيمة، خاصة مع ما تسببه من تشتيت لانتباه السائقين الآخرين، وفقدان السيطرة على المركبة.

وأشار إلى أن هذه السلوكيات تُعد من المخالفات الجسيمة التي تتعامل معها شرطة دبي بحزم، لما لها من آثار سلبية على السلامة المرورية والسكينة العامة، مؤكداً أن الطريق ليس مكاناً للاستعراض أو التجارب الخطرة، وأن أي استخدام خاطئ للطريق يُعرّض سائق المركبة للمساءلة القانونية الصارمة، بما في ذلك حجز المركبة، وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023، الذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات خطرة.

وبيّن أن الفرق الضبطية باشرت إجراءاتها فور رصد المقطع المتداول، حيث تم تحديد المركبة وضبط السائق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقاً للتشريعات والأنظمة المرورية المعمول بها، مشيراً إلى أن شرطة دبي تعتمد أحدث الوسائل التقنية والرقابية في متابعة وضبط المخالفات الخطرة، سواء عبر الرصد الميداني أو من خلال متابعة المحتوى المتداول عبر المنصات الرقمية.

وأكد أن شرطة دبي تواصل مراقبة ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي، وتتفاعل مع بلاغات الجمهور، وتتعامل بجدية مع أي محتوى يُظهر سلوكيات مرورية خطرة، في إطار حرصها على تعزيز الأمن المروري وحماية الأرواح والممتلكات.

وجدد بن سويدان دعوته السائقين إلى الالتزام بقانون السير والمرور، وعدم إجراء أي تعديلات غير قانونية على المركبات تؤثر في سلامتها أو تتسبب في الإزعاج، مشدداً على أهمية التحلي بالمسؤولية والوعي المروري، واحترام حقوق الآخرين في استخدام الطريق بأمان.

. 10 آلاف درهم غرامة لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات خطرة.