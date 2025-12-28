ضبط 90 شخصاً يقودون درّاجات كهربائية على المسارات الرياضية في «كايت بيتش»

ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية 90 شخصاً، وصادرت درّاجاتهم الكهربائية، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة، بعد تورطهم في قيادة دراجات كهربائية على المسارات الرياضية في منطقة «كايت بيتش» وعلى الممرات المخصصة «للسكوترات»، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة وخطرة تهدد سلامة الآخرين، خصوصاً أن بعض الدراجات تتجاوز سرعتها الـ120 كيلومتراً في الساعة.

وأكدت شرطة دبي أن ما قام به هؤلاء الأشخاص يُعد استهتاراً صريحاً بحياة الآخرين، وتجاوزاً لسلامتهم، مضيفة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يُخالف القانون وإجراءات السلامة.

وأكدت أنها مستمرة في تنفيذ حملات تفتيشية دورية على المناطق الحيوية والسياحية في الإمارة، لاسيما التي تشهد إقبالاً من الجمهور، مثل ممشى «كايت بيتش»، داعيةً أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، وعدم استخدام وسائل التنقل الخفيفة عشوائياً، مع ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الشخصية، مثل ارتداء الخوذة، واستخدام المسارات المخصصة، وعدم القيادة في الممرات المخصصة للمشاة.

وأكدت أنها تتابع البلاغات والملاحظات المتعلقة بسلوكيات غير قانونية في الطرق والمناطق الحيوية، موضحة أن تعاون أفراد المجتمع يُسهم بشكل مباشر في دعم الجهود الأمنية، وتعزيز ثقافة الالتزام بالقانون.