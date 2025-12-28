إقبال لافت على برامج «الفجيرة للمغامرات» التدريبية

شهدت البرامج التدريبية التي ينفذها مركز الفجيرة للمغامرات إقبالاً لافتاً من داخل الدولة وخارجها، تزامناً مع استكمال المركز إجراءات الاعتماد الدولي لبرنامج متخصص في مجالات المغامرات والقيادة الجبلية، في خطوة تمهّد لإطلاق أول أكاديمية متخصصة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط.

وأفاد مدير المركز عمرو زين الدين، بأن البرنامج التدريبي الجديد جاء بعد استكمال الاعتمادات الدولية من الاتحاد الدولي للتسلق والرياضات الجبلية، واعتماد المنهج التدريبي بما يتناسب مع طبيعة البيئة الجبلية في دولة الإمارات، وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص، بما يواكب المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.

وأوضح أن البرنامج، الذي انطلق في الأول من ديسمبر 2025، استقطب متدربين من مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى مشاركين من دول الخليج، بينها السعودية، وسلطنة عُمان، والبحرين، إلى جانب طلبات من الأردن، مشيراً إلى وجود قائمة انتظار للراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية، في ظل تحديد عدد المشاركين بثمانية متدربين فقط في كل دورة، مع تنظيم دورة جديدة كل أسبوعين، لضمان جودة التدريب والمتابعة الفردية المكثفة.

وبين زين الدين أن البرنامج يتضمن ثلاث مراحل رئيسة للحصول على شهادة «مهارات القائد الجبلي» المعتمدة دولياً، وتشمل مرحلة تمهيدية للتعريف بأساسيات القيادة الجبلية، ومرحلة متقدمة تركز على مهارات التعايش في البيئة الجبلية، والإسعافات الأولية، والتعامل مع الطبيعة والنباتات المحلية، إضافة إلى مرحلة متخصصة في القيادة الجبلية وإدارة المخاطر.

وأشار إلى أن الشهادة المعتمدة تتيح للحاصلين عليها مزاولة النشاط المهني في مختلف دول العالم، ما يعزز من فرص العمل في قطاع المغامرات، ويجعل مركز الفجيرة للمغامرات الجهة الوحيدة في الدولة والمنطقة التي تقدم هذا المستوى من التأهيل وفق معايير دولية، بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة من مدربين ومتخصصين.

وأضاف أن المركز يوفر، إلى جانب البرنامج المعتمد، تدريبات عملية في عدد من رياضات المغامرات، تشمل التسلق، والمسير الجبلي، والتعايش مع الطبيعة، والإسعافات الأولية الجبلية، وذلك بالتعاون مع جهات دولية متخصصة، مشيراً إلى دعم البرامج التدريبية بمنصة إلكترونية خاصة تتيح للمتدربين الوصول إلى مراجع علمية وكتب تدريبية، من بينها أول كتاب عربي متخصص صادر عن الجمعية الدولية للرياضات الجبلية والمغامرات.

وأكد أن هذه البرامج تأتي ضمن توجه استراتيجي لتأسيس بيئة احترافية متكاملة لقطاع المغامرات في دولة الإمارات، وتأهيل جيل من المرشدين المحترفين القادرين على العمل وفق أعلى المعايير الدولية، تمهيداً لإطلاق الأكاديمية المتخصصة خلال المرحلة المقبلة.