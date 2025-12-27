شرطة أبوظبي تحذر من عدم الالتزام بقوانين السلامة لنقل الدراجات في المقطورات

دعت مديرية المرور والدويات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين وضمن حملة "شتاؤنا آمن وممتع" إلى ضرورة الالتزام بقوانين وشروط السلامة لنقل الدراجات في المقطورات بجميع أصنافها وأحجامها، ويتضمن ذلك تثبيت رقم من الخلف على المقطورة باعتباره رقماً ثالثاً، وتزويد المقطورة بإشارات ضوئية وتنبيهية، واستخدام الإشارات التحذيرية للسيارة والمقطورة، وأن تكون المقطورة مزودة أيضاً بلاصق تحذيري وعاكس، بالإضافة إلى الالتزام بالمسار الأيمن في جميع الأحوال لضمان سلامة المركبة والمقطورة، وأن لا يزيد عرض المقطورة عن 260 سنتيمتراً، وأن لايزيد طولها عن طول المركبة.

وحذرت شرطة أبوظبي من أن هناك مجموعة من المخالفات تترتب على عدم الالتزام بقوانين السلامة لنقل الدراجات في المقطورات، من بينها المادة رقم 96 وهي قطر مركبة أو زورق أو عربة بطريقة لا تتوفر فيها شروط الأمن و السلامة، يترتب عليها مخالفة قيمتها 1000 درهم إماراتي، والمادة رقم 97 والخاصة بعدم وجود مصابيح الإنارة خلف المقطورة أو على جوانبها تكون مخالفة قيمتها 500 درهم إماراتي، كذلك المادة رقم 27 "ب" من قانون السير والمرور الاتحادي والتي تنص على تغريم مرتكبي الأعمال التي قد تؤدي إلى "عدم وضوح أرقام لوحات المركبة" غرامة مالية قدرها 400 درهم إماراتي.

وأكدت الحرص على تكثيف الرقابة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية بمخالفة أي مركبة لا تلتزم بقوانين السلامة في المقطورات وفقا لقانون السير والمرور الاتحادي.