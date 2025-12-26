آسيوي يتجاوز إشارة حمراء ويتسبب في إصابة شخصين بحادث مروري

أحالت نيابة السير والمرور في دبي سائقاً من جنسية دولة آسيوية إلى المحكمة، بسبب قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والاصطدام بسيارة أخرى، متسبباً في إصابة شخصين آخرين.

ووجهت له النيابة تُهم تعاطي المشروبات الكحولية، وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية، والتسبب بالخطأ في المساس بسلامة جسم الغير، وإتلاف مال مملوك للغير نتيجة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء)، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق ومعاقبته بأشد العقوبات.

وناشد المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور، المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، السائقين بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات على الطرق، مع ضرورة التقيد بكل اشتراطات وقواعد القيادة القانونية الآمنة في سبيل المحافظة على سلامة كل مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور.