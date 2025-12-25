شرطة أبوظبي: 5 حالات اختناق بسبب التدفئة بالفحم والحطب في المنازل

دعت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، اليوم، الجمهور ضمن حملة "شتاؤنا آمن وممتع" إلى ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة أثناء استخدام الحطب وأجهزة التدفئة لتجنب أية حوادث قد تنتج عن سوء استخدامها، والابتعاد عن بعض السلوكيات والتصرفات الخاطئة في استخدام أجهزة التدفئة والتي قد تتسبب في وقوع الحوادث مثل حرائق المنازل أو الاختناقات.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي اللواء محمد سهيل الراشدي أنه تم التعامل مع خمس بلاغات حالات اختناق ناتجة عن استخدام الفحم أو الحطب لأغراض التدفئة داخل المنازل، دون وقوع وفيات، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة أسهمت في إنقاذ المصابين، وداعياً الجمهور إلى تجنب استخدام وسائل التدفئة التقليدية في الأماكن المغلقة وضرورة توفير التهوية المناسبة.

وحذر مدير مديرية شرطة منطقة العين العميد سعيد حميد بن دلموج الظاهري من إشعال النار باستخدام الحطب أو الفحم داخل المنزل أو الغرف دون مراعاة تدابير السلامة تجنبًا للاختناق واندلاع الحريق مؤكداً على ضرورة الانتباه عند استخدام مدفأة الحطب خاصة في أوقات الليل وعدم النوم بجانبها تجنباً لمخاطر الاختناق أو اندلاع الحريق، كما يجب اشعالها خارج الغرف أو توفير شفاطات خاصة لصعود الدخان الى أعلى مع المحافظة على توفير التهوية المناسبة ، وعدم تركها مشتعلة عند الانتهاء منها وإطفائها خارج المنزل .