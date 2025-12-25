دبي.. حبس قائد مركبة تجاوز الإشارة الحمراء تحت تأثير المشروبات الكحولية

أحالت نيابة السير والمرور في دبي سائق من الجنسية الآسيوية إلى المحكمة، قام بقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء واصطدم بمركبة متسبباً بإصابة شخصين آخرين.

ووجهت له النيابة تهم (تعاطي المشروبات الكحولية وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية والتسبب بالخطأ في المساس بسلامة جسم الغير واتلاف مال مملوك للغير نتيجة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء)، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق ومعاقبة المتهم أشد العقوبات.

وناشد المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي المحامي العام الأول، رئيس نيابة السير والمرور، كافة السائقين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات على الطرق مع ضرورة التقيد بكافة اشتراطات وقواعد القيادة القانونية الآمنة في سبيل المحافظة على سلامة كافة مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة مؤكداً على ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور.