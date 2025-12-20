شرطة دبي توعي 200 سائق «أجرة» جديد مرورياً

أكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، أن تعزيز الوعي المروري لدى سائقي مركبات الأجرة يُعد أولوية استراتيجية، نظراً للدور المحوري الذي يقومون به في نقل أفراد المجتمع، وما لذلك من تأثير مباشر في رفع مستويات السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرق.

جاء ذلك خلال سلسلة من المحاضرات التوعوية التي نظمتها إدارة المعهد المروري بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، في شركة التاكسي الوطني، واستفاد منها أكثر من 200 سائق جديد انضموا حديثاً للعمل في الشركة، وذلك في إطار حرص شرطة دبي على ترسيخ ثقافة القيادة الآمنة والالتزام بالقوانين المرورية.

وأوضح أن المحاضرات تأتي ضمن جهود شرطة دبي المستمرة لنشر ثقافة السلامة المرورية بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز التزام السائقين بقواعد السير والمرور، بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة ومستدامة.

وأكد أن الالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة يُعد إحدى الركائز الأساسية للقيادة الآمنة، ويسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن السائق الواعي والمدرَّب يمثل خط الدفاع الأول في الحد من الحوادث والإصابات والوفيات على الطرق.

ونوّه بأن محتوى المحاضرات شمل عدداً من المحاور الرئيسة، أبرزها قواعد وإجراءات الأمن والسلامة للمركبات، ومفاهيم القيادة الآمنة والدفاعية، وأنواع المخالفات المرورية الخطرة وآثارها القانونية والإنسانية، إلى جانب التعريف بالعلامات والإشارات المرورية وكيفية التعامل معها بالشكل الصحيح.

وأشاد بن سويدان بالمحتوى العلمي للمحاضرات، مثمناً جهود الوكيل أحمد محمد خلف، من إدارة المعهد المروري، ودوره في تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة في مجال السلامة المرورية، والاطلاع على أحدث الممارسات والتقنيات الحديثة، وتنمية قدراتهم في التطبيقات العملية، بما يسهم في تحسين أساليب القيادة وتعزيز إجراءات السلامة على الطرق.