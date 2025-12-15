طفل مواطن يبلغ عن حادث حريق مركبة.. والدفاع المدني يكرمه

كرّم مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، العميد يوسف عبيد حرمول الشامسي، الطفل سعود أحمد الجروان (10 سنوات)، تقديراً لتصرّفه الواعي ومسؤوليته المجتمعية، عقب قيامه بالاتصال على رقم الدفاع المدني (997) للإبلاغ عن حريق اندلع في إحدى المركبات، ويأتي هذا التكريم في إطار حرص الهيئة على تعزيز ثقافة السلامة، وتشجيع السلوكيات الإيجابية التي تسهم في حماية الأرواح والممتلكات، إلى جانب دعم المبادرات الفردية التي تسهم في رفع مستوى الجاهزية المجتمعية، بما يعكس أهمية دور أفراد المجتمع، على اختلاف أعمارهم، في دعم منظومة الطوارئ والاستجابة السريعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة العمليات في هيئة الشارقة للدفاع المدني بلاغاً من الطفل سعود، أفاد فيه بوجود حريق في مركبة، حيث أظهر هدوءاً لافتاً أثناء المكالمة، وقدرة واضحة على إيصال المعلومات الأساسية بدقة، وتميّز الطفل بحُسن التصرف وإرشاد مأمور العمليات إلى الموقع الصحيح للحادث دون تردد أو ارتباك، وأسهم هذا التصرّف في تسريع وصول الفرق المختصة إلى موقع البلاغ، كما مكّن فرق الإطفاء من مباشرة مهامها بسرعة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب للسيّطرة على الحادث.

وأشاد العميد يوسف عبيد حرمول الشامسي بوعي الطفل وتصرّفه المسؤول، مؤكداً أن سرعة الإبلاغ ودقة المعلومات المقدّمة تشكّل عنصراً أساسياً في نجاح عمليات الاستجابة للطوارئ، وأشار إلى أن التعاون المجتمعي يُعد ركناً مهماً في منظومة السلامة العامة. كما لفت سعادته إلى أن هذا الموقف يعكس أثر التوعية المستمرة التي تنفذها الهيئة، ويجسّد الحدث نموذجاً مشرفاً لما يمكن أن يقدّمه الأطفال عند امتلاكهم الوعي والمعرفة بأسس السلامة.

ويعكس هذا التكريم رسالة توعوية تؤكد أن الوعي بالسلامة لا يرتبط بعمر معيّن، بل يبدأ من المعرفة وحُسن التصرّف في اللحظات الحرجة، وتواصل هيئة الشارقة للدفاع المدني جهودها في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الإبلاغ السريع والصحيح عن الحوادث، كما تحرص الهيئة على ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة بين جميع أفراد المجتمع، ويأتي هذا النهج ضمن رؤية شاملة لبناء مجتمع أكثر أماناً واستعداداً للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.