الإمارات تُدين حادثة إطلاق النار بجامعة براون في الولايات المتحدة

دانت دولة الإمارات حادثة إطلاق النار التي وقعت بجامعة براون في ولاية رود آيلاند الأميركية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان، أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة الولايات المتحدة الأميركية وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.