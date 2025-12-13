ضبط شاب يحتفل بعيد ميلاده بإشعال النار في شارع عام

ضبطت شرطة دبي شاباً أقدم على إضرام النار في أحد الشوارع العامة، باستخدام مادة حارقة سريعة الاشتعال للاحتفاء بعيد ميلاده، في محاولة لجذب المتابعين، وتحقيق انتشار إلكتروني على حساب سلامته الشخصية وسلامة المجتمع ومستخدمي الطريق.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، أن تحويل الطرق العامة إلى ساحة للاستعراضات الخطرة، وتصوير مقاطع فيديو لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف رفع نسب المشاهدة، يعتبر سلوكاً مرفوضاً تماماً، ويشكل خطراً جسيماً على مستخدمي الطريق.

وأوضح أن ما قام به الشاب يُعد مخالفة صريحة لقانون السير والمرور، ويندرج ضمن السلوكيات المتهورة التي تهدد الأرواح والممتلكات، مبيناً أن إشعال النار في الشارع العام، إلى جانب تعريض السائق نفسه والآخرين لخطر الحريق، يُعيق حركة السير، ويتسبب في إرباك مستخدمي الطريق، فضلاً عما يخلّفه من أضرار في البنية التحتية للطريق والبيئة المحيطة. وأشار إلى أنه فور تداول المقطع المرئي على وسائل التواصل الاجتماعي، رصدت فرق التنفيذ بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي محتوى الفيديو، وحددت هوية الشاب والمركبة المستخدمة في الاستعراض، وتم استدعاؤه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وحجز المركبة، وتحميله مسؤولية ما ترتب على تصرفه من مخالفات وأضرار.

وشدّد مدير الإدارة العامة للمرور على أن شرطة دبي لن تتهاون مع أي شخص يستغل الطرق العامة لتنفيذ أي نوع من الاستعراضات الخطرة من أجل تحقيق شهرة زائفة أو مكاسب رقمية، مؤكداً أن هذه التصرفات لا تعكس قيم المجتمع، وتتناقض مع الجهود المبذولة لجعل طرق الإمارة آمنة وخالية من السلوكيات المتهورة.

ودعا أولياء الأمور إلى متابعة سلوك أبنائهم، وتوعيتهم بخطورة تقليد المحتوى السلبي المنتشر عبر بعض المنصات، والتنبه إلى أن البحث عن الإعجابات والمشاهدات لا يبرر ارتكاب أفعال تُعرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، أو تضعهم تحت طائلة القانون. كما ناشد الشباب استثمار منصات التواصل الاجتماعي في محتوى هادف وإيجابي، يعكس الصورة الحضارية للدولة، والابتعاد عن أي سلوك متهور قد يحوّل لحظة احتفال أو استعراض إلى حادث مؤلم أو قضية جنائية، مؤكداً أن شرطة دبي مستمرة في تكثيف الدوريات الميدانية والرقابة الذكية، لرصد مثل هذه الممارسات والتعامل معها بحزم.

